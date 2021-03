Calciomercato Milan, doppio colpo Ancelotti: niente rossonero

Carlo Ancelotti sta pensando sia ad Isco che a Lucas Vazquez per il suo Everton. I due giocatori del Real Madrid, negli ultimi giorni, sono stati accostati anche al Milan. Le ultime novità dalla Spagna

Il Milan sta monitorando con attenzione la situazione legata a Lucas Vazquez. Stando alle ultime notizie, provenienti Dalla Spagna, il calciatore avrebbe detto no al rinnovo di contratto con il Real Madrid e sarebbe pronto a sposare un nuovo progetto.

L’esterno, capace di giocare su tutta la fascia destra, ha un accordo con i blancos fino al prossimo 30 giugno ed è dunque libero di firmare con un’altra squadra. Il Milan è tra i club accostati allo spagnolo: il giocatore porterebbe esperienza e qualità in un gruppo, in cui la corsia destra è apparsa più debole rispetto a quella mancina.

Rebic e Leao offrono garanzie importanti a sinistra, lo stesso non si può dire di Castillejo che non ha certamente entusiasmato quando è stato chiamato in causa. Saelemaekers è il calciatore che ha fatto meglio ma serve un altro titolare, soprattutto se la squadra di Pioli dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League.

Non solo Vazquez

Lucas Vazquez piace, così come un altro centrocampista del Real Madrid, Isco. Il fantasista ha trovato poco spazio in questa stagione ma contro l’Atalanta, abbiamo potuto ammirare tutti, come possa ancora fare la differenza. Il contratto di Isco scade il 30 giugno 2022, andrebbe dunque pagato il cartellino al Real, con il quale i rapporti sono ottimi.

Potrebbe essere Brahim Diaz il sostituto di Isco, soprattutto se dovesse rimanere Zidane in panchina. Il giovane centrocampista è in prestito e ad oggi non sono arrivate novità in merito ad una sua permanenza in rossonero.

Portare il fantasista a Milan così come Lucas Vazquez non sarà però per nulla facile. La concorrenza è importante: Isco, ad esempio, piace anche alla Juventus e all’Everton di Carlo Ancelotti.

Proprio il tecnico ex Milan – secondo quanto riportato da Defensa Central – starebbe pensando al doppio colpo. Vazquez e Isco, insieme, per convincere James Rodriguez a rimanere a Liverpool. Il colombiano, infatti, non sarebbe entusiasta di continuare l’avventura con l’Everton ma l’arrivo dei due spagnoli potrebbe fargli cambiare idea.