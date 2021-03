Gattuso dovrà fare a meno di Ghoulam per tutto il resto della stagione. Brutto infortunio per il terzino, che salterà il Milan e le successive partite.

Brutta notizia in casa Napoli. L’infortunio di Faouzi Ghoulam è più grave di quanto ci si aspettasse. La stagione del giocatore è di fatto conclusa in anticipo.

Sky Sport rivela che gli esami di oggi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Di conseguenza il terzino algerino deve sottoporsi a un’operazione chirurgica e stare lontano dal campo per dei mesi.

Ghoulam out, Gattuso lo deve rimpiazzare in Milan-Napoli

Gennaro Gattuso perde un titolare della sua squadra. Ghoulam era la prima scelta sulla fascia sinistra e dovrà farne a meno per il resto di questa stagione, a partire dalla prossima partita Milan-Napoli a San Siro. Purtroppo l’ex Saint Etienne in questi anni si è mostrato abbastanza fragile fisicamente e ha subito diversi infortuni.

La scelta per rimpiazzare il 30enne algerino appare abbastanza scontata. Il sostituto naturale è Mario Rui. Salvo sorprese, sarà l’ex Empoli ad agire sulla corsia mancina nel big match di domenica a Milano. Per il portoghese rendimento non troppo convincente in questa stagione, ma Gattuso non ha alternative nel ruolo. A meno che non decida di adattare un altro giocatore.

Comunque il Milan stesso in questa annata sta avendo tanti infortuni e sta giocando diverse partite con assenze molto pesanti. Anche nella sfida contro il Napoli potrebbero esserci forfait eccellenti, come quello di Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi allenamenti a Milanello il quadro della situazione sarà più chiaro.