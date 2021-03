Gotti multato | Tecnico Udinese a cena con sette persone

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, è stato multato dai carabinieri per aver preso parte ad un festino, insieme ad altre sette persone, violando le norme contro il contagio al coronavirus

Multa per il tecnico dell’Udinese Luca Gotti. Nulla a che vedere, però, con il calcio per l’allenatore bianconero, che si è reso protagonista – si legge su ‘Il Gazzettino’ – di un festino, insieme ad altre sette persone, in un appartamento privato di Udine.

Le forze dell’ordine, chiamate dai vicini di casa, hanno così provveduto a multare Gotti, e gli altri partecipanti, per aver violato le norme contro il contagio al coronavirus. Le sanzioni erogate ammonterebbero a 400 euro a testa.