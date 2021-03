ML – Milan, le ultime su Ibra e Calhanoglu: il punto

Arrivano novità in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Il Milan spera di riabbracciare presto i due calciatori

Il Milan e Stefano Pioli sperano di riabbracciare presto i loro uomini simbolo, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Lo svedese – come comunicato dal club – ha fatto oggi un controllo e il processo di guarigione procede senza complicazioni.

L’obiettivo del centravanti è di tornare a disposizione per la sfida di ritorno di Europa League contro il Manchester United.

Il punto sul turco

La speranza per Hakan Calhanoglu è che il ritorno avvenga prima: il turco sta continuando con il suo programma di lavoro personalizzato per tornare in campo il prima possibile.

Chi contro i Red Devils ci sarà è certamente Sandro Tonali, che oggi si è allenato con il resto del gruppo. Pioli, inoltre, dovrebbe riabbracciare anche Theo Hernandez e Ante Rebic, che sono tornati a lavorare a Milanello per smaltire i problemi fisici, per i quali non hanno potuto giocare contro il Verona, ieri pomeriggio.

La notizia di giornata, inoltre, come vi abbiamo raccontato è l’imminente recupero di Mario Mandzukic, tornato a correre sui campi di Milanello. Il croato potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Napoli di domenica. Si attendono, infine, novità in merito anche a Ismael Bennacer, che oggi ha continuano a svolgere terapie.