Premier League, novità per gli arbitri: Audio aperto a tutti

Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel calcio inglese: la Premier League potrebbe diffondere gli audio degli arbitri per avvicinare il pubblico.

La figura dell’arbitro sta cambiando sempre di più, soprattutto grazie attraverso la tecnologia. Il VAR sta cambiando le nostre abitudini, con gol concessi dopo minuti, rigori dati e revocati e infiniti casi e polemiche.

La non uniformità dell’applicazione dei protocolli ha da sempre diviso l’opinione pubblica, che si è sempre interrogata sul perché situazioni simili siano valutate in maniera diversa malgrado l’utilizzo della tecnologia.

Questo muro tra arbitri e tifosi è sempre stato presente nel mondo del calcio, tuttavia in Italia dalla scorsa settimana è stato concesso agli arbitri di parlare ai microfoni RAI. Tuttavia questa scelta ha comunque diviso: infatti ai fischietti è concesso solo parlare di vecchi episodi e non di quelli recenti.

in tal proposito una clamorosa novità potrebbe arrivare dall’Inghilterra, dove la Football Association potrebbe offrire ai tifosi una succosa novità per avvicinare gli arbitri.

La Premier League potrebbe pubblicare gli audio degli arbitri

L’audio dei direttori di gara potrebbe essere pubblicato integralmente al termine delle gare di Premier League. L’indiscrezione è stata lanciata dal tabloid inglese Daily Mail che sostiene che i vertici della Football Association starebbero meditando questa via per avvicinare i tifosi alle scelte degli arbitri.

Nel calcio questa sarebbe una novità storica, tuttavia nel mondo dello sport i dialoghi tra arbitri e giocatori sono non solo pubblici ma anche uno strumento per comprendere le dinamiche live del gioco. Basti pensare al rugby, dove il microfono dell’arbitro è sempre aperto, così come nel cricket.

Negli sport americani, Football americano NFL e Basket NBA, invece gli arbitri spiegano solo le decisioni prese con l’ausilio tecnologico.

Il presidente della FA, Mark Bullingham, sostiene che questa mossa serva ad avvicinare arbitri e tifosi in un periodo dove gli appassionati di calcio inglesi stanno vivendo. Infatti le decisioni al VAR dei fischietti britannici sono molto controverse e far sapere ai tifosi cosa i direttori dicono durante la gara possa essere un valore aggiunto per la Premier League.