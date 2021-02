Arbitri, novità storica: parleranno in TV!

Il mondo degli arbitri sta mutando sempre più, e l’AIA in queste ore ha aperto alla svolta: i direttori di gara parleranno in TV. Inizierà domenica Daniele Orsato.

Il VAR aveva messo gli arbitri davanti alla TV per aiutare i fischietti a non sbagliare, ma adesso i direttori di gara saranno in TV. Una decisione storica, voluta da Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell’AIA.

Il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ha voluto mandare un segnale forte al nostro calcio, concedente ai direttori di gara di presentarsi nelle trasmissioni sportive a commentare gli episodi dubbi. Una mossa al fine di placare le forti rimostranze dei tifosi, che adesso avranno la possibilità di sentire le voci dei diretti interessati.

Leggi anche:

Gli arbitri in TV, i dettagli

Una delle frontiere invalicabili del mondo del calcio è quello relativo alle parole degli arbitri in TV. Il sistema calcio ha sempre protetto i propri fischietti, non dando mai modo ai direttori di gara di poter commentare le proprie decisioni.

Alfredo Trentalange, nuovo direttore dell’AIA, vuole in parte sdoganare anche questa frontiera, inviando Daniele Orsato a 90° minuto, in onda su RAI 2.

Il fischietto però non potrà commentare la gara diretta da lui stesso in questo turno, Spezia-Parma, ma potrà commentare gli episodi di giornata e spiegare le decisioni arbitrali della stagione in corso. La presenza di Orsato non è casuale, essendo ritenuto uno degli arbitri migliori del panorama mondiale, oltre che uno dei più carismatici.

Una presenza che arriva in un momento storico particolare per i fischietti, che da anni convivono col VAR e l’aumento esponenziali delle massime punizioni. In stagione, infatti, spesso è stato ripetuto come al Milan siano stati attribuiti ben 14 tiri dal dischetto, molti con l’ausilio della tecnologia.

Una scelta ancora lontana dalle interviste post partita, o dalla possibilità di spiegare immediatamente gli episodi di giornata, ma che comunque permetterà ai direttori di gara di mostrare il loro parere.

La scelta di Orsato in RAI è un primo passo, fortemente voluto dal neo presidente degli arbitri, tuttavia non appare ancora chiaro se questo intervento sarà isolato o diverrà una presenza costante nel panorama televisivo italiano.