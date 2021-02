Infortunio Mandzukic, quando rientra: in settimana visita decisiva

I tempi di recupero di Mario Mandzukic si accorciano, e il croato scalpita per tornare in campo. La settimana prossima sarà definito il suo rientro.

Mario Mandzukic è stato il colpo più importante del mercato di gennaio, per importanza del curriculum e ruolo specifico. Arrivato al Milan con il ruolo dichiarato di vice Zlatan Ibrahimovic, il croato ha faticato a entrare negli schemi, e nella sua prima gara da titolare ha ravvisato un piccolo infortunio.

La punta ex Juventus e Bayern Monaco ha ravvisato nella gara di Europa League a Belgrado, contro i locali della Stella Rossa, una piccola lesione ai muscoli della coscia. Un infortunio non grave, tuttavia molto fastidioso per un atleta professionista, soprattutto se della stazza del numero 9 rossonero.

Mario Mandzukic vicino al rientro

Arrivato al Milan molto volitivo, Mario Mandzukic ha fatto i conti con un periodo di calo di risultati e un leggero infortunio. La notizia fu data da Stefano Pioli poco prima del derby, dove il tecnico aveva annunciato che la punta croata aveva ravvisato una leggera lesione alla coscia.

Un infortunio non grave, che tuttavia ha tenuto ai box il gigante croato per alcuni giorni. L’appuntamento per la visita di controllo è atteso entro la settimana, e se dovesse dare esisti confortanti la punta potrebbe tornare nella lista dei convocati per la gara di domenica 7 marzo contro il Verona.

Una trasferta difficilissima per la squadra di Stefano Pioli, e per questo il suo rientro è due volte importante: potrebbe essere un’arma in più per i rossoneri, chiamati ad una partita di sacrificio e di intensità. Proprio ieri sera l’Hellas Verona è riuscito a fermare anche la Juventus, in casa.

Il croato è ancora a secco di gol dal suo ritorno in Italia, con 5 partite disputate – ma una sola da titolare, quella dell’infortunio contro la Stella Rossa – ma pochi minuti nelle gambe.

Il croato però è sempre stato pericoloso, sfiorando il gol nel suo ingresso all’esordio con l’Atalanta e nei pochi minuti a La Spezia, quando un suo colpo di testa sfiorò il palo.

Mister Pioli spera di recuperarlo quanto prima per offrire alla sua rosa maggiori soluzioni offensive per risollevare il Diavolo da questo complesso momento.