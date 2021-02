Calciomercato Milan – Sfida alle big per il terzino | Maldini non molla

Il Milan ha messo da tempo nel mirino il difensore laterale in vista della prossima stagione. Ma c’è una folta concorrenza.

In vista della prossima stagione il Milan certamente cambierà qualcosa a livello difensivo.

Non tanto al centro, dove il possibile riscatto di Fikayo Tomori dovrebbe garantire sicurezza nel mezzo, bensì sulle corsie laterali.

Le prove di Diogo Dalot non hanno convinto, dunque i rossoneri dovrebbero andare alla caccia di un terzino destro di prospettiva, che all’occorrenza possa giocare anche a sinistra.

In sintesi un’alternativa per Calabria e per Theo Hernandez. Un profilo che in realtà Paolo Maldini ha già in mente da diversi mesi.

Il Milan non molla Aarons, ma occhio alla concorrenza

Il giocatore sul quale il Milan ha messo gli occhi è l’inglese Max Aarons, terzino classe 2000 di origine giamaicana.

Un laterale non nuovo alle cronache rossonere, visto che già lo scorso anno era stato sia sondato che accostato alla società di via Aldo Rossi.

Un profilo che piace molto a Maldini ed all’area scout del Milan, tanto da averlo visionato spesso negli ultimi tempi.

Secondo quanto scrive Fichajes.com, il 21enne nativo di Londra lascerà con tutta probabilità il Norwich City, club della seconda divisione inglese dove si sta mettendo in mostra.

Non c’è però soltanto il Milan sulle tracce di Aarons: la stampa spagnola parla di tre club di livello internazionali pronti a battagliare per il cartellino del giovane difensore.

Si tratta del Bayern Monaco campione d’Europa, dell’Everton di Carlo Ancelotti e anche del Manchester United, prossimo avversario del Milan negli ottavi di Europa League.

Tre società a dir poco facoltose alla ricerca di un rinforzo sulle corsie difensive, in particolare i Red Devils che non sono soddisfatti del rendimento di Wan-Bissaka sulla fascia destra.

Il Norwich ancora non ha fissato un prezzo per Aarons, ma si parla di una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro. Ma con la probabile promozione in Premier League dei Canaries non è da escludere che il pezzo del terzino possa lievitare.