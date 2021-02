Calciomercato Milan, colpo Douglas Costa: per soli 10 milioni!

Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus per soli dieci milioni di euro. Il brasiliano è stato accostato al Milan ma potrebbe rafforzare il Tottenham di Mourinho

Douglas Costa sperava in una stagione ben diversa, da quella che sta vivendo, al Bayern Monaco. Il rilancio tanto atteso non c’è stato e al termine della stagione il suo ritorno alla Juventus è praticamente certo.

Difficile che i bavaresi decidano di riscattare un calciatore che non è al centro del progetto. Fino ad oggi i minuti giocati sono stati 703. In Bundesliga le partite disputate da titolare sono state 3, in Champions League solamente due. Un bilancio davvero amaro che non sembra lasciare dubbi.

Alla Juventus, però, non c’è spazio per Costa: il prestito ai bavaresi dimostra che il brasiliano non rientra più nei piani del club bianconero, che sarà dunque chiamato a trovare una nuova sistemazione al classe 1990.

Nei giorni, Douglas Costa – nel corso di un’intervista – ha confessato di essere pronto a far ritorno in Italia. Il nome del brasiliano è stato accostato anche al Milan ma il costo per lo stipendio sembra poter frenare la trattativa.

Mourinho vuole Costa

Dalla Spagna, però, arrivano novità in merito al prezzo del cartellino, che è tutt’altro che proibitivo: secondo quanto riportato da ‘fichajes.net‘, Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus per soli dieci milioni di euro. Una spesa non altissima, che starebbe pensando di fare il Tottenham di Mourinho, alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne.

Nelle prossime settimane capiremo come il Milan deciderà di muoversi per migliorare la fascia destra. Ad oggi l’idea sarebbe quella di provare a vendere in Spagna Samu Castillejo, che sta deludendo non poco in questa stagione.

Il nome in cima alla lista dei desideri per aggiungere qualità alla rosa di Stefano Pioli è quello di Florian Thauvin, che non rinnoverà il proprio contratto con il Marsiglia ed è libero di accordarsi con una nuova squadra.

Si è parlato di una bozza di contratto pronta – a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione – ma i rossoneri dovranno essere bravi a battere la concorrenza del Siviglia e di altre possibili squadre.