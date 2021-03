Milan, Lamberto Siega nuovo “Digital & Media director” | Comunicato ufficiale

Nuova nomina all’interno del Milan, che oggi ha comunicato l’ingaggio del responsabile al reparto Digital & Media del club.

Nuovo innesto all’interno dell’A.C. Milan per quanto riguarda il settore dedicato al digitale e alle nuove possibilità di fare comunicazione.

Il club ha annunciato l’ingresso di Lamberto Siega, nel ruolo di “Digital, Media & The Studios Director“, all’interno del dipartimento commerciale diretto da Casper Stylsvig.

Siega, che lavora nel Milan dal 2018, si occuperà principalmente dello sviluppo digitale in area commerciale, ma anche dei possibili nuovi ricavi tramite contenuti e new media.

Il Milan ha pubblicato tale comunicazione ufficiale sul proprio sito web, Acmilan.com.

