Europa League, Vincic arbitra Manchester United-Milan: i precedenti

Designato il fischietto sloveno per dirigere l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, giovedì allo stadio Old Trafford.

Sarà Slavko Vincic l’arbitro che giovedì 11 marzo dirigerà la partita Manchester United-Milan, valida per l’andata degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021.

Il 41enne sloveno non ha mai arbitrato un match della squadra rossonera nelle coppe europee. Invece contro i Red Devils ha un solo precedente, lo 0-0 allo stadio Old Trafford del 2 ottobre 2018 nella fase a gironi della Champions League.

Vincic in questa stagione 2020/2021 ha arbitrato tre gare di Champions, di cui una lo 0-0 tra Inter e Shakhtar Donetsk a San Siro. In Europa League non ha diretto alcuna partita della fase a gironi o dei Sedicesimi, solamente una del preliminare tra Dynamo Brest e Ludogorets.

L’arbitro sloveno in carriera ha diretto in totale 11 gare di Champions e 17 di Europa League. Giovedì sera all’Old Trafford dirigerà una sfida delicata come Manchester United-Milan e dovrà farsi trovare pronto. Sono match sempre carichi di tensioni ed è importante che il direttore di gara gestisca bene ogni situazione, evitando errori nelle valutazioni dei diversi episodi.

I suoi assistenti saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre il quarto uomo sarà Matej Jug. Al VAR il tedesco Bastian Dankert con lo sloveno Jure Praprotnik Avar.