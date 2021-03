Calciomercato Milan, colpo Wijnaldum: l’annuncio del giocatore

Georginio Wijnaldum ha parlato in merito al suo futuro. Il centrocampista, accostato anche al Milan, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e una scelta non sembra averla presa. Ecco le sue dichiarazioni

Nelle scorse ore, il nome di Georginio Wijnaldum è stato accostato con forza all’Inter. Il club nerazzurro sarebbe balzato in pole position per acquisire a zero il forte centrocampista olandese, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio accordo con il Liverpool.

Il calciatore è stato accostato anche al Milan ma la concorrenza è davvero importante. Oltre ai nerazzurri, il 30enne piace parecchio al Barcellona, dove troverebbe Koeman in panchina, e alla Juventus, che sta preparando una rivoluzione estiva dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Parla Wijnaldum

La firma con l’Inter, come poteva sembrare dalle notizie arrivate nelle scorse ore, non è però così vicina. A fare il punto sul proprio futuro è stato lo stesso Wijnaldum, che stasera affronterà con il Liverpool, il Lipsia per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League:

“Non ci sono novità – riporta ‘Mundo Deportivo’ – Tutto quello che posso dire è che sono molto contento del club, della squadra, dello ‘staff’ e dei tifosi. Non è che io sia infelice, ma non è così facile, come tutto il mondo pensa, prendere una decisione sul proprio futuro. Devi pensare a tutto e poi negoziare con i club, ci vuole tempo”.

La sensazione è dunque che il futuro di Wijnaldum sia lontano dal Liverpool ma che una scelta finale sulla squadra, con cui giocherà la prossima stagione, non è stata ancora presa.