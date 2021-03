Calciomercato Milan, lascia il Bayern Monaco | Occasione Boateng

Il difensore del Bayern Monaco sembra prossimo all’addio alla Bundesliga. Ci sono due scenari nel futuro di Jerome Boateng: la Serie A è tra queste!

Maldini e Massara stanno ancora riflettendo se riscattare o meno Fikayo Tomori. Il difensore centrale è stato il più grande obiettivo della sessione invernale di mercato. Anche se già nell’estate scorsa si ricercava un profilo giovane e valido che non è poi arrivato.

A gennaio, complici gli infortuni di Kjaer e Gabbia, è stato essenziale andare a rinforzare la retroguardia di Pioli; e dopo vari sondaggi, è arrivato Fikayo Tomori in prestito dal Chelsea. Prima di lui, il più quotato a vestire la maglia rossonera a gennaio era stato Mohamed Simakan. Ma a causa di un grave infortunio al ginocchio, la trattativa con lo Strasburgo si è bloccata.

Adesso c’è quindi Tomori tra le fila rossonere, un difensore che sta impressionando e conquistando l’ammirazione dei tanti tifosi milanisti. Il calciatore di proprietà del Chelsea, potrebbe essere riscattato dal Milan in estate, dato che nel contratto è stato inserito un diritto d’opzione. A preoccupare la dirigenza rossonera è però il prezzo del riscatto di Tomori, fissato a 28 mln di euro.

Una cifra niente male, ma dalle prestazioni mostrate sin qui sembra che Fikayo vale a pieno quella somma. Come più volte ribadito da Maldini ai diversi microfoni sportivi, il riscatto non è scontato, e soltanto i prossimi mesi potranno portare a prendere una decisione.

Per questo, la dirigenza rossonera monitora nel frattempo altri profili validi.

Leggi anche:

Bayern Monaco, Boateng via in estate: aperta la pista Serie A

Jerome Boateng potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per il Milan. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto col Bayern Monaco e non sembra intenzionato a rinnovare. In estate potrebbe quindi lasciare la Germania a parametro zero.

Parliamo di un giocatore di grande qualità ed esperienza che potrebbe far comodo alla retroguardia rossonera. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, Boateng ha due scenari futuri dinnanzi a sè: uno è la Premier League, con il Chelsea in pole per lui; e l’altro è il campionato di Serie A.

Jerome ha 32 anni, ma ha dimostrato di essere ancora un difensore di tutto rispetto. In più, la grande esperienza raccolta in Champions League e la possibilità di prenderlo a parametro zero lo rendono uno dei calciatori più desiderati in ottica calciomercato estivo.

Se il Milan dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, Boateng potrebbe rappresentare il giusto rinforzo in vista di impegni più prestigiosi; nei quali la grande esperienza può far la differenza. Chissà se Maldini ci sta già facendo un pensierino!