Manchester-Milan, il video motivazionale: “E’ la notte del Diavolo”

Il Milan, sul suo profilo Twitter ha lanciato un video motivazionale per la sfida di domani sera, definendo la lotta tra Diavoli.

La grande attesa terminerà domani, quando negli ottavi di finale di Europa League il Manchester United e il Milan si sfideranno per la prima volta nella competizione. Sarà il ritorno di una grande classica del calcio mondiale, con i rossoneri che hanno vinto quattro precedenti su cinque, ma come ricorda lo stesso Milan il “passato non conta”.

In questi minuti il club di via Aldo Rossi, con un Tweet ha lanciato un video motivazionale legato alla sfida di domani.

Manchester United-Milan, il post dei rossoneri su twitter

“Il passato non conta, conta il presente. È la notte del Milan“. Il video motivazionale dei rossoneri recita queste parole, con le immagini delle vittorie passate e con la voglia di vincere ancora. Un tributo titolato The Clash of Devils, la notte dei Diavoli.

Ecco il post: