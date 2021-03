Primavera, Milan-Roma 0-0: buon pareggio, 90′ per Hauge

Il Milan Primavera ferma la Roma al Vismara. La squadra di mister Giunti aveva anche Hauge in formazione, ma non è bastato per vincere oggi.

Oggi pomeriggio presso il centro sportivo Vismara si è disputata la partita Milan-Roma della 14esima giornata del campionato Primavera 1 2020/2021. 90 minuti durante i quali le emozioni non sono mancate.

Il risultato finale è stato di 0-0. Più occasioni nitide per la squadra giallorossa, che ha anche colpito due legni: nel primo tempo con Milanese e nel secondo con Tall. Ma delle chance non sono mancate neppure ai rossoneri di Federico Giunti, che oggi potevano contare anche su Jens Petter Hauge.

L’esterno offensivo norvegese non è in lista UEFA e dunque non partecipa alla trasferta della Prima Squadra del Milan contro il Manchester United. È stato deciso di impiegarlo oggi con la Primavera, così da dargli del minutaggio e favorire un miglioramento della sua condizione fisica. Hauge ha regalato alcuni colpi durante il match contro la Roma, senza però riuscire a trovare la via del gol. Forse ci si aspettava di più, ma per l’ex Bodo/Glimt era importante mettere minuti nelle gambe.

Con questo pareggio il Milan sale a 19 punti, agganciando Sassuolo (che deve giocare con la SPAL) e Genoa. La Roma invece raggiunge la capolista Inter a quota 28 punti. Per i rossoneri di Giunti un pareggio comunque prezioso contro una squadra molto forte. Nelle precedenti cinque gare erano arrivate quattro sconfitte e una sola vittoria, il risultato odierno va considerato positivamente.