Dalot: “Partita speciale per me, ho difeso il mio Milan”

Le dichiarazioni di Diogo Dalot nel post-partita di Manchester United-Milan. Il portoghese si è detto contento ed emozionato della bella prestazione

Un bellissimo match è andato in scena stasera all’Old Trafford. Il Milan ha mostrato grande, grandissimo carattere contro i favoriti del Manchester United. Peccato per il solo pareggio ottenuto, anche se il Milan ha rischiato in realtà di perderla in maniera immeritata.

Ma ci ha pensato Simon Kjaer a pareggiare i conti nel finale del match, con un bel colpo di testa scaturito da calcio d’angolo. 1-1 quindi il risultato definitivo dell’Old Trafford; a San Siro si deciderà quale squadra potrà accedere ai quarti di finale di Europa League.

Stasera, tra le fila rossonere c’era Diogo Dalot, il terzino di proprietà proprio del Manchester United, che ha vissuto il match con particolare emozione. Dalot ha messo in campo una bella prova di carattere, riscattandosi dalle diverse critiche ricevute.

Il portoghese è stato intervistato subito dopo la partita ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla prestazione di stasera contro lo United: “Si credo che è giustissimo quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo meritato il gol, abbiamo fatto una grande partita”.

Sul fatto di aver giocato contro la sua ex squadra: “Per me è stata un’occasione speciale non posso mentire, dato che che ho giocato col Manchester United. Oggi difendevo però la mia squadra il Milan, e abbiamo fatto una grande gara e ne sono contento”.

Sull’atteggiamento da dimostrare al ritorno: “Al ritorno dobbiamo fare quello che abbiamo fatto stasera, anzi ancora di più. Vogliamo vincere e conquistare i quarti”.