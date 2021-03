Manchester United, l’ex è sicuro: “Dalot brillante, tornerà”

Arrivano complimenti enormi per la prova di Diogo Dalot, direttamente da una storica bandiera dello United.

Molto positivo e senza errori di ogni genere il ritorno di Diogo Dalot ad Old Trafford.

Il terzino portoghese del Milan è stato schierato titolare ieri come laterale mancino, al posto dell’infortunato Theo Hernandez.

Nessuna emozione o gambe tremolanti per Dalot nello sfidare la sua ex squadra, o meglio il club che detiene attualmente la proprietà del suo cartellino.

Una buona figura quella del classe ’99 che non è passata inosservata dalle parti di Manchester. E’ stata un’ex bandiera dello United ad esaltare infatti la sua prestazione.

Scholes impressionato da Dalot: “Meglio di Wan-Bissaka”

Ad esprimersi in favore di Dalot al termine del match è stato Paul Scholes, storico centrocampista inglese che ha giocato per una vita con i Red Devils.

Ai microfoni di BT Sports, Scholes ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla gara positiva dell’ex Porto, mandato in prestito al Milan per maturare.

“Mi sembra un ragazzo in crescita, ha lavorato bene e si è meritato di giocare titolare. Ieri sera ha giocato in una posizione particolare, a sinistra, ma si è comportato bene. In difesa non ha avuto alcuna difficoltà, mi è piaciuto”.

Addirittura l’ex calciatore del Manchester sembra preferirlo all’attuale titolare Wan-Bissaka, ieri poco brillante nel confronto con Dalot: “Tornerà a fine stagione. Per lui sarà importante mettersi in mostra nel pre-campionato e dare pressione a Wan-Bissaka. Lui è un ottimo difensore, ma credo che Dalot abbia maggiori qualità in prospettiva”.

Dalle parti di Manchester dunque votano per un ritorno di Dalot dopo il termine del prestito al Milan. I rossoneri in realtà devono ancora sciogliere le riserve sul futuro del 21enne terzino.

Dalot ha faticato ad inserirsi nel calcio di Stefano Pioli, ma di recente sembra essersi mentalmente sbloccato. Ad oggi appare difficile che il Milan possa investire una cifra importante per riscattarlo, ma da qui a fine campionato possono ancora succedere molte cose.