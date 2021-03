Therabody diventa partner ufficiale del Milan | Il comunicato

AC Milan, attraverso il proprio sito internet, annuncia la partnership con Theraboby per il benessere dei calciatori.

Oltre il mercato dei calciatori, il Milan continua ad acquisire partner importanti sul piano commerciale. In mattinata, tramite un comunicato sul proprio sito internet, la società di via Aldo Rossi ha ufficializzato la sponsorizzazione con il brand Therabody.

Leggi anche:

Therabody diventa partner ufficiale AC Milan

Milan e Therabody insieme per creare un futuro migliore dentro e fuori dal campo. L’azienda è al top nel settore del wellness, e si occuperà della condizione psicofisica delle compagini maschili e femminili del club di via Aldo Rossi.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“AC Milan e Therabody, azienda leader nel tech wellness, annunciano una nuova partnership globale a lungo termine che vede Therabody diventare Official Recovery Partner della Prima Squadra Maschile e Femminile. Da sempre il Milan presta particolare attenzione all’integrità psicofisica dei propri giocatori e applica un approccio sistemico per migliorarne la salute e il benessere con l’obiettivo di massimizzare i risultati sul campo. La nuova partnership prevede l’integrazione dei dispositivi e della ricerca di Therabody nei protocolli di allenamento e recupero pre e post partita per supportare le prestazioni dei rossoneri e ottimizzarne la salute generale”.