Scholes: “Manchester fortunato, il Milan meritava di più”

Il pareggio tra Manchester United e Milan in Europa League ha regalato spettacolo e incertezza per la qualificazione, ma la prova di ieri ha convito un ex United sulla bontà del lavoro del Milan.

La gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Manchester United e Milan ha regalato spettacolo e qualche recriminazione, specie per i rossoneri. I milanesi hanno concesso soltanto due vere occasioni ai britannici, il clamoroso palo di Harry Maguire da zero metri e il gol Amad Diallo.

Il Milan ieri è apparso padrone del campo, tuttavia ha trovato la rete solo a tempo scaduto con l’incornata di Simon Kjaer dopo aver sprecato tanto e dopo essersi visto annullare due reti, la prima di Kessie fa ancora discutere.

Una gara godibile, che non ha deluso le aspettative della vigilia, ma che a conti fatti lascia del rammarico per la compagine di Stefano Pioli, che seppur col vantaggio del gol fuori casa può recriminare per le numerose occasioni, ben 16 tiri verso la porta dei Red Devils.

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dichiarato che il pareggio è un risultato giusto, ma il suo ex compagno di squadraPaul Scholes, ora opinionista TV non è d’accordo con le dichiarazioni del suo ex collega.

Leggi anche:

Paul Scholes: “Il Milan ha meritato di più del pareggio”

Al termine dei primi novanta minuti l’1-1 tra Manchester United e Milan lascia aperto ogni spiraglio per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Gli allenatori ieri, in maniera diversa, hanno espresso soddisfazione per il risultato, tuttavia le parole del tecnico dei britannici non hanno convito Paul Scholes, grande ex dello United. L’ex centrocampista dei Red Devils ai microfoni di BT Sports non ha concordato con le parole di Solskjaer, che reputava il pareggio giusto.

Ecco cosa ha detto:

“Io non credo che il pareggio sia meritato come ha detto Solskjaer, credo che lo United se la sia cavata col pareggio. L’1-1 è un brutto risultato, ora il Milan ha un leggero vantaggio. Sarà importante per gli inglesi recuperare dagli infortunati”.