Kjaer, primo gol con il Milan: “Decisivo anche in attacco”

Simon Kjaer ieri ha trovato il primo, e pesantissimo, gol con il Milan. La società ha celebrato la primizia con un tweet.

Arrivato come ripiego, Simon Kjaer è diventato un perno nella retroguardia rossonera, risultando spesso decisivo nell’economia difensiva del Milan. Il danese ieri si è concesso la gioia del primo gol rossonero, arrivato al momento giusto, quando allo scadere equilibra un immeritato svantaggio dei rossoneri contro il Manchester United.

Un gol che permette al Diavolo di restare in corsa per la qualificazione in Europa League, e che lo mette in leggero vantaggio, visto che il gol in trasferta permetterà ai rossoneri di qualificarsi anche con uno 0-0.

La società rossonera ha celebrato questo traguardo con un post su Twitter.

Il Milan celebra il primo gol di Kjaer, il post

Insostituibile in difesa, sempre pericoloso sui corner, ma ogni volta senza trovare il centro grosso. Ieri Simon Kjaer è riuscito a battere il portiere avversario dopo tante occasioni in stagione, ultime tra tutte la traversa colpita a Roma contro i giallorossi.

Il danese trova il gol alla sua 47esima presenza al Milan, e mai momento è stato più appropriato. Il Milan lo celebra con un post sui social: “Decisivo per la prima volta in attacco”.

Ecco il post della società rossonera: