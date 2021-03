Milan, futuro Kessie: contatti fra l’agente e il Real Madrid

Franck Kessie è sotto i riflettori di tutta Europa. Il Real Madrid avrebbe addirittura contattato il suo agente per un sondaggio esplorativo

Franck Kessie, lo strepitoso centrocampista rossonero, sta attirando l’attenzione delle più grandi squadre d’Europa. La sua crescita, le sue prestazioni e la sua sicurezza palla al piede in ogni zona del campo lo ha reso uno dei calciatori più desiderati del panorama calcistico europeo.

Come riporta nella sua edizione odierna, TuttoSport ha affermato che diversi club di Premier League sono sulle tracce del mediano rossonero. Ma la notizia che più fa eco è quella dell’interesse del Real Madrid per Franck Kessie. Il club spagnolo, forse il più glorioso di tutta Europa, avrebbe addirittura contattato l’agente del rossonero per informarsi sulla sua situazione contrattuale.

Sappiamo che il contratto di Franck col Milan scadrà nel 2022, ma la dirigenza rossonera si è messa già a lavoro per il suo rinnovo puntando su un concreto aumento dell’ingaggio stagionale. È chiaro che il club di Elliott non vuole assolutamente privarsi delle prestazioni di assoluta qualità di Kessie, e per questo deve provare a difendersi dalla pretendenti al suo cartellino.

È certo che l’interesse del club di Florentino Perez fa scalpore. Si sa che il Real Madrid rappresenta una delle società più potenti d’Europa, e solitamente non ha alcun problema nel far mercato e nel portare nella capitale spagnola i calciatori voluti.

Eppure qualche giorno fa, proprio dalla Spagna era arrivata la notizia di un allontanamento del Real Madrid dall’idea di acquistare Franck Kessie.

Leggi anche:

La smentita dalla Spagna

Pochi giorni fa avevamo parlato della notizia riportata da DefensaCentral, che affermava che il Real Madrid si fosse defilato dalla pista conducente a Franck Kessie. Il motivo principale, secondo il quotidiano spagnolo, era l’alto prezzo del cartellino dell’ivoriano: circa 50 mln di euro.

La notizia di oggi, riportata da Tutto Sport, stravolge un pò la aspettative. Il Real Madrid ci ha ripensato e ha quindi contattato l’agente dell’ivoriano? Incognita alla quale è difficile trovare una risposta. I prossimi mesi potranno certamente dirci più.

Nel frattempo, si spera che la dirigenza rossonera rinnovi al più presto il contratto di Franck e che quindi non se lo lasci scappare. È difficile trovare un centrocampista dalle qualità di Kessie! Attualmente è forse il migliore in circolazione.