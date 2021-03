Sky – Milan-Napoli, Gattuso non recupera tre giocatori

Tre calciatori del Napoli non partiranno per la trasferta di San Siro contro il Milan: assenze importanti per Gattuso.

Milan-Napoli sarà una gara molto importante per entrambe le squadre, un crocevia verso il finale di stagione.

I rossoneri cercano una vittoria per mantenere il secondo posto intatto e sperare in un avvicinamento all’Inter in vetta alla classifica.

Gli azzurri invece vogliono fare punti per continuare la lotta alla zona Champions League, obiettivo minimo stagionale.

Ma intanto Stefano Pioli e Rino Gattuso fanno la conta dei calciatori indisponibili per il big match di domani alle ore 20:45.

Lozano, Manolas e Rrahmani indisponibili per il Milan

Il Milan infatti farà ancora a meno domani di alcuni titolarissimi, su tutti Zlatan Ibrahimovic.

In dubbio per la sfida di San Siro anche gli acciaccati Calabria, Romagnoli, Mandzukic e il solito Bennacer, anche lui probabilmente non convocato.

La redazione di Sky Sport ha aggiornato anche la situazione in casa Napoli. Mister Gattuso deve fare sicuramente a meno di tre calciatori a dir poco rilevanti.

Per Milano non partiranno i difensori Kostas Manolas e Amir Rrahmani. Dall’ultima ora il forfait del centrale kosovaro, fermatosi dopo l’allenamento di ieri per un fastidio muscolare che lo terrà fermo almeno dieci giorni.

Out anche l’attaccante esterno Hirving Lozano. Il messicano è il miglior marcatore stagionale del Napoli e ha già segnato contro il Milan a San Siro, nell’1-1 dello scorso campionato.

Gattuso ha dunque le scelte quasi contate. Oltre ai tre giocatori suddetti non ci saranno neanche Ghoulam, che si è operato al ginocchio, e l’ex rossonero Petagna.

Questo il probabile 11 titolare del Napoli: (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.