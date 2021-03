Rinvio Juve-Napoli, anche il Milan infastidito: i motivi

Il rinvio del match Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile ha fatto arrabbiare diversi club, anche il Milan che lotta per la Champions.

La decisione della Lega di rinviare ulteriormente il recupero della terza giornata tra Juventus e Napoli ha scatenato molte perplessità.

Su tutte quelle della Roma, che sfiderà i partenopei domenica prossima, dopo la faticosa trasferta di Europa League giovedì a Kiev, con lo Shakhtar Donetsk.

Il club giallorosso ha presentato un esposto formale alla Lega Serie A riguardo la scelta di avvantaggiare il Napoli e rinviare così la gara (inizialmente segnata il 17 marzo) direttamente al 7 aprile per comodità delle due contendenti.

Non solo la Roma: anche Milan e Inter contrarie al rinvio

Da ieri è virale l’hashtag #RinviateRomaNapoli, lanciato proprio dai tifosi della Roma che vogliono uniformità nella compilazione del calendario e dei recuperi di Serie A.

Ma il club romanista non è l’unico scontento. Anche il Milan, come scrive oggi Il Giornale, sarebbe piuttosto infastidito dalla scelta del nuovo rinvio.

Due le motivazioni principali dei malumori dalle parti di via Aldo Rossi. In primis i rossoneri sono rivali sia di Juventus che del Napoli per la zona Champions League e tale rinvio potrebbe agevolare almeno una delle due squadre.

Ma soprattutto il Milan è indispettito per la facilità con cui la Lega ha accolto la richiesta di slittare la gara. Mentre nel 2018 i rossoneri chiesero di rinviare in avanti il derby di ritorno con l’Inter (dopo la morte di Astori) vista la vicinanza della sfida con la Juventus. Ma il club ottenne un secco no dalle istituzioni.

Anche l’Inter capolista ovviamente non ha gradito. Fonti che arrivano da Appiano Gentile parlano di un Antonio Conte non certo troppo soddisfatto di vedere due sue rivali (in particolare la Juventus) essere accontentate per avere un calendario più semplice e meno fitto delle altre.