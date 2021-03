Milan-Napoli, i convocati di Pioli: tre rientri, out Romagnoli e Calabria

Pioli per Milan-Napoli ha recuperato tre giocatori, ma nella lista dei convocati non ha potuto inserire Romagnoli e Calabria. Le ultime news da Milanello.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Napoli, big match di campionato che si gioca stasera. Tornano Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

Niente recupero per Alessio Romagnoli e Davide Calabria, che il mister aveva deciso di valutare stamattina. Entrambi non saranno a disposizione per la sfida odierna, ma dovrebbero farcela per Milan-Manchester United di Europa League, gara di giovedì sera. Oggi pure Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic, Daniel Maldini, Mario Mandzukic. I loro forfait erano già preannunciati, nessuna sorpresa dunque.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di Milan-Napoli pubblicato dal sito ufficiale acmilan.com:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Rebić