Serie A, Highlights Torino-Inter: gol e azioni salienti | Video

Torino-Inter, gli highlights del match della 27.a giornata di Serie A disputato domenica 14 marzo

Splende il sole all’Olimpico di Torino non senza problemi di visibilità per i calciatori in campo e gli spettatori da casa con il campo, di fatto, diviso in due e una zona d’ombra dalla parte delle panchine. E’ l’Inter a fare la partita come prevedibile. I granata, con Sanabria e Verdi in attacco, chiudono bene gli spazi e il ritmo non decolla. L’occasione da gol più nitida del primo tempo è per il Torino. Al 29′, su cross di Verdi da calcio di punizione, Lyanco, solo in area colpisce il palo di testa ad Handanovic battuto. Sulla respinta, è Lukaku a liberare l’area. Poco servito il belga in attacco e Inter che si accontenta dello 0-0 al 45′.

Il secondo tempo

L’inizio della ripresa è sempre a ritmi blandi. Serve un episodio per sbloccarla e arriva al 61′ con l’ingenuo fallo in area di Izzo che travolge Lautaro appena dentro l’area di rigore. Penalty netto e gol di Lukaku che spiazza Sirigu. L’0-1 fa vacillare il piano tattico dei granata che rischiano di capitolare nuovamente con Sirigu che sventa il possibile raddoppio di Hakimi.

Con l’Inter in controllo della partita, l’inaspettato pareggio del Torino. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla, in mischia, finisce sui piedi Sanabria che da distanza ravvicinata batte Handanovic. Vibranti proteste dei nerazzurri per un possibile fallo di Zaza ma l’arbitro Valeri concede il gol al 70′. Dopo il pareggio, Stellini (sostituto di Conte squalificato) manda in campo Sanchez al posto di Brozovic per aumentare il potenziale offensivo nei minuti finali. Serve un colpo da fuoriclasse per risolvere la partita e lo trova Lautaro con un gran colpo di testa in torsione che batte Sirigu. Finisce 1-2, tre punti preziosissimi per l’Inter che blinda il primato in attesa di Cagliari-Juve e Milan-Napoli.