Milan, ufficiale: Peter Morgan nuovo Marketing & CRM Director

Nuovo ingresso nel Milan. Il club – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato la nomina di Peter Morgan a nuovo Marketing & CRM Director

Il Milan annuncia – attraverso i propri canali ufficiali – l’ingresso nel club di Peter Morgan, nominato nuovo Marketing & CRM Director.

Peter – come si legge sul sito – si porta con se un’esperienza quasi ventennale nella realizzazione di campagne marketing per brand di assoluto prestigio mondiale come Microsoft, Amazon e Universal Music Group.

Il britannico, che ha conseguito una laurea in Economia presso la Loughborough University, è stato anche uno dei fondatori di Lost My Dog e Vice President, Demand presso l’agenzia di global marketing Metia.

Leggi anche:

Le parole di Stylsvig

Lo Chief Revenue Officer del Milan, Casper Stylsvig, è ovviamente soddisfatto del nuovo ‘acquisto’ del Milan: “Sono lieto di dare il benvenuto a Peter in questo nuovo ruolo che riflette l’ambizione del nostro Club e l’importanza strategica che attribuiamo a quest’area per il futuro – si legge -. Con la sua vasta esperienza nel campo del marketing, Peter contribuirà allo sviluppo ed alla valorizzazione di nuove esperienze personalizzate per i tifosi e per i nostri partner”.