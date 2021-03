Ibrahimovic scalpita, vuole aiutare il Milan: le ultime sul rientro

Ibrahimovic ha voglia di tornare ad aiutare la squadra. Giovedì in Milan-Manchester United di Europa League potrebbe andare in panchina.

Un centravanti puro sta mancando parecchio al Milan in questo periodo, non ci sono dubbi. Rafael Leao non segna, l’assenza di Zlatan Ibrahimovic ha un peso notevole ed è out anche il suo sostituto naturale Mario Mandzukic.

È evidente il fatto che gli infortuni stiano condizionando in negativo questo 2021 della squadra di Stefano Pioli. I risultati sono diventati più altalenanti, così come le prestazioni. Inevitabile, considerando che la stagione rossonera è iniziata nei preliminari di Europa League e che a un certo punto paghi sia i molti impegni che i ripetuti problemi fisici.

Ibrahimovic e non solo: chi recupera per Milan-Manchester United?

Giovedì c’è Milan-Manchester United e Pioli spera di poter recuperare qualche calciatore. Uno di questi è il già citato Ibrahimovic. Secondo quanto confermato da Sportmediaset, il centravanti svedese scalpita per rientrare e punta ad essere almeno in panchina nella sfida di ritorno degli Ottavi di Europa League.

Zlatan già nel weekend ha avuto un controllo medico all’adduttore sinistro infortunato il 28 febbraio nella partita contro la Roma. L’esito è stato positivo e c’è la speranza che l’attaccante rossonero possa essere convocato contro il Manchester United. Sarebbe un rientro importante per Pioli, che spera di poter riavere anche altri elementi fondamentali come Davide Calabria e Ismael Bennacer.

Per degli acciacchi fisici, anche Alessio Romagnoli e Simon Kjaer non erano disponibili per Milan-Napoli. Ma per giovedì dovrebbero farcela. Senza dimenticare Mario Mandzukic, che è ormai diventato un “oggetto misterioso” e non vi è certezza sulle tempistiche del recupero. Si spera di averlo almeno contro la Fiorentina domenica. Da valutare le condizioni fisiche di Rafael Leao, uscito per un problema muscolare ieri sera.