Calciomercato Milan, per Kessie assalto dalla Spagna | Contatti avviati

Kessie deve essere blindato dal Milan con un nuovo contratto, ma intanto dalla Spagna un club ha iniziato le manovre per provare a prenderlo nel prossimo mercato estivo.

Il Milan ha in Franck Kessie uno dei giocatori più forti della squadra e intende puntarci anche per il futuro. Ma è necessario rinnovare l’attuale contratto in scadenza a giugno 2022.

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno già muovendo per trovare un nuovo accordo con l’agente George Atangana. Oggi il centrocampista ivoriano percepisce un ingaggio da 2,2 milioni di euro netti a stagione e dunque gli andrà garantito un buon aumento per firmare il prolungare il contratto. In agguato ci sono squadre estere che sperano di potersi inserire.

Calciomercato Milan, il Real Madrid pensa a Kessie

Tra i club stranieri maggiormente interessati a Kessie c’è il Real Madrid. Di recente è emerso l’apprezzamento da parte dei blancos per il giocatore, ritenuto un potenziale ottimo rinforzo per il centrocampo. Non c’è alcuna offerta ancora, ma potrebbero esserci sviluppi nelle prossime settimane.

Dalla Spagna il portale DonDiario spiega che il Real Madrid ha avviato contatti concreti per Kessie. La dirigenza delle merengues avrebbe già parlato con il procuratore dell’ivoriano manifestando la volontà di avviare una trattativa concreta nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Kessie piace a Zinedine Zidane, che in mediana vuole almeno un rinforzo in estate. Tra i nomi graditi all’allenatore francese ci sono anche Paul Pogba del Manchester United ed Eduardo Camavinga del Rennes. Ovviamente bisognerà vedere se Zizou verrà riconfermato dal presidente Florentino Perez.

Kessie con il contratto in scadenza a giugno 2022 fa gola anche in Premier League, da dove sono già arrivate offerte in passato. Tuttavia, l’intenzione del Milan è quella di blindare il calciatore con un nuovo accordo economico di lunga durata.

Stando a quanto trapelato finora in Italia, la volontà dello stesso Franck è quella di rimanere in maglia rossonera. Lui stesso ha detto più volte di essere felice a Milano e di volerci rimanere ancora per molti anni.