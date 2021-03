Il Milan dovrà togliere un nome dalla lista degli obiettivi per il reparto difensivo. Infatti, Simakan è vicino alla firma con il Lipsia.

Mohamed Simakan è stato un obiettivo molto concreto del Milan nelle ultime due sessioni del calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto di tutto per portarlo in rossonero.

In entrambe le occasioni, però, non è stato trovato un accordo con lo Strasburgo nonostante il giocatore fosse d’accordo con il trasferimento a Milano. Inoltre, a gennaio 2021 c’è stato un infortunio serio al difensore che ha bloccato ogni trattativa e costretto il club di via Aldo Rossi a virare un altro centrale. Infatti, alla corte di Stefano Pioli è arrivato Fikayo Tomori in prestito dal Chelsea.

Calciomercato Milan, Simakan verso il Lipsia

Simakan è stato comunque indicato come possibile obiettivo del Milan per la prossima finestra estiva del mercato, ma le ultime indiscrezioni danno il futuro del giocatore da un’altra parte. Precisamente in Germania.

Salvo colpi di scena, il difensore francese militerà nel Lipsia. Il club di proprietà della Red Bull aveva già avviato una trattativa a gennaio, nell’ottica di sostituire Dayot Upamecano (in estate passerà al Bayern Monaco. Dopo l’infortunio di Simakan la pista si è un po’ raffreddata, ma successivamente i contatti tra le parti sono ripresi.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano conferma che il Lipsia è in trattativa avanzata per ingaggiare il centrale dello Strasburgo. Mancano pochi dettagli per completare l’accordo. L’accordo è imminente e ovviamente le firme saranno condizionate dal superamento delle visite mediche. Il club tedesco dovrà verificare le condizioni fisiche del giocatore dopo l’infortunio subito a gennaio.

Il prezzo dell’operazione dovrebbe essere compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Milan era arrivato a offrirne circa 15 nelle scorse sessioni del calciomercato.