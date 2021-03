Calciomercato Milan, idea Geertruida: ruolo e caratteristiche

Il Milan guarda in Olanda per il prossimo calciomercato e ha messo nel mirino Geertruida del Feyenoord per rinforzare la difesa di Pioli.

Il Milan è molto attento ai giovani talenti e gli osservatori visionano più campionati. Tra questi anche la Eredivisie, la massima lega olandese dove giocano diversi profili interessanti. Uno dei giocatori che il club rossonero ha messo nel mirino è Lutsharel Geertruida. Secondo quanto rivelato da Nos, anche il Milan sta seguendo con grande interesse il terzino destro classe 2000 che milita nel Feyenoord.

Leggi anche:

Mercato Milan, piace Geertruida del Feyenoord

Geertruida ha iniziato a giocare nello Sparta Rotterdam e nel 2012 si è trasferito nel settore giovanile del Feyenoord. Nel dicembre 2018 ha fatto il suo debutto in Prima Squadra. Progressivamente si è preso la maglia da titolare e adesso è un punto fermo della formazione.

Il 20enne olandese gioca prevalentemente come terzino destro, ma può essere schierato anche da centrale difensivo in caso di necessità ed è stato schierato pure mediano davanti alla difesa in alcune occasioni. Dunque la duttilità tattica non gli manca. Inoltre è veloce e forte fisicamente (è alto 1,84 m), oltre che in possesso di una discreta tecnica.

In questa stagione ottimi numeri per Geertruida: 8 gol e 2 assist nelle 29 presenze complessive tra Eredivisie, Coppa d’Olanda ed Europa League. Quando si proietta in fase offensiva sa essere particolarmente pericoloso.

Nel 2017 è stato inserito da The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nell’anno 2000. Il gioiello del Feyenoord è veramente un talento molto promettente e in questa stagione sta confermando quanto di buono mostrato nella scorsa. Continuando con questo rendimento, otterrà presto una convocazione dalla Nazionale maggiore.

Il Milan sta monitorando le prestazioni di Geertruida, anche perché a fine stagione ci potrebbe essere l’addio di Diogo Dalot. Il terzino destro portoghese è arrivato in prestito secco e potrebbe fare ritorno al Manchester United. Finora il suo rendimento è stato caratterizzato da più ombre che luci, quindi un difficilmente il suo cartellino verrà acquistato.