Marcelino ha rifiutato il Milan: l’allenatore svela il motivo

Marcelino racconta i retroscena sul suo mancato passaggio prima sulla panchina dell’Inter e poi su quella del Milan. Oggi allena a Bilbao.

Marcelino oggi guida l’Athletic Bilbao, ma in passato ha avuto la possibilità di allenare in Serie A. Prima l’Inter e poi il Milan lo hanno cercato per affidargli la panchina. A dicembre anche dei contatti con la Fiorentina, però non si è concretizzato nulla.

Il tecnico asturiano è rimasto in Spagna, accettando di subentrare a Garitano nell’Athletic Bilbao e sta facendo una buona Liga. La squadra basca è decima in classifica e non è molto distante dalla zona Europa League. Solo 3 sconfitte dal suo arrivo e anche una Supercoppa Spagnola alzata sconfiggendo il Barcellona.

Leggi anche:

Marcelino sulle mancate firme con Inter e Milan

Marcelino in un’intervista a Sky Sport ha spiegato che nel novembre 2016 l’Inter lo aveva contattato per rimpiazzare l’esonerato Frank de Boer: «C’è stata questa possibilità e dopo la seconda riunione credevo di avere grandi chance. Ma la mattina successiva è cambiato tutto, l’Inter ha scelto Pioli forse preferendolo perché è italiano dopo l’esperienza con de Boer».

Vicino all’Inter e scartato a favore di Stefano Pioli, proprio colui che si è seduto sulla panchina del Milan anche quando è stato il Milan a cercare l’allenatore spagnolo nell’ottobre 2019. Marcelino racconta: «Anche in questo caso ci fu un’opportunità, ma non ero pronto mentalmente ad affrontare tale impresa. Sicuramente era un’esperienza attraente, però per onestà verso il club e verso i tifosi ho preferito non sposare il progetto Milan».

Il tecnico asturiano ha rifiutato di subentrare all’esonerato Marco Giampaolo e il posto è andato a Pioli. Marcelino per il futuro non scarta la possibilità di allenare in Serie A: «Non parlo molto l’italiano, ma spero in futuro un’esperienza in Italia così lo imparerò». Vedremo se verrà richiamato da qualche club del nostro campionato…