Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Florentino rivuole Theo Hernandez”

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna e che potrebbe spaventare in qualche modo il Milan per un suo titolarisismo.

Periodo di cambiamenti epocali ed evidenti per le big di Spagna. I media nazionali parlano di una rivoluzione in vista per il Barcellona ed il Real Madrid.

I catalani hanno da poco cambiato presidente, con il ritorno di Joan Laporta che intende lavorare duramente per riportare il Barça ai fasti di qualche anno fa.

Ma anche il Real, nonostante sia ancora in corsa per Liga e Champions League, cambierà qualcosa. Il patron Florentino Perez ha già dato mandato ai suoi dirigenti di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Ed uno dei primi obiettivi potrebbe essere una vecchia conoscenza madrilena, che gioca attualmente nel Milan.

L’indiscrezione del portale spagnolo Don Balòn è davvero clamorosa. Secondo il sito web che si occupa di calciomercato iberico e non solo, il Real vorrebbe riportare a casa Theo Hernandez.

Il terzino è un intoccabile del Milan odierno, un vero colpaccio di Paolo Maldini che lo ha voluto personalmente e nel 2019 lo ha strappato dalle merengues per 20 milioni di euro.

Theo in Spagna era considerato un talento dal carattere focoso e difficile, tanto che il Real ha deciso di lasciarlo partire senza troppi rimpianti o remore.

Rimpianti che sono invece spuntati di recente, vista la crescita esponenziale di Hernandez, tra i terzini mancini più forti in circolazione al momento.

Pare che Florentino Perez tenterà un assalto per riportare Theo a Madrid, ma di fronte troverà le resistenze di un Milan che oggi valuta il cartellino del proprio difensore tre volte di più rispetto a due estati fa.

La stima del valore di Theo Hernandez si aggira sui 55-60 milioni di euro, ma c’è chi potrebbe considerarlo addirittura incedibile.

Molto dipenderà ovviamente dai piani del Milan e dalla qualificazione alla prossima Champions League. Appare scontato che, con gli eventuali maxi-ricavi dall’Uefa, il club rossonero non avrebbe alcun interesse o necessità di vendere i pezzi pregiati. Anche se il Real dovesse effettivamente fare un tentativo.