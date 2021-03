Il Milan continua a seguire diversi calciatori in scadenza, oltre a Thauvin. Uno di questi però potrebbe rinnovare

Il Milan è in corsa per il ritorno in Champions League, un traguardo inevitabile per dare continuità al progetto di Elliott. Obiettivo alla portata vista la situazione di classifica dei rossoneri, nonosante i risultati poco incoraggianti di questo inizio 2021. La distanza è ancora ampia, ma i ragazzi di Stefano Pioli devono risollevarsi subito per evitare guai.

Dal raggiungimento di questo obiettivo dipendono molte cose, soprattutto il calciomercato. Tornare nella competizione più importante d’Europa significa far cassa e avere maggior margine di manovra nelle trattative. Ma oltre all’aspetto economico, la Champions offre un altro spunto per convincere i calciatori di altre squadre a sposare la causa. Fra questi ci sono anche i parametri zero, che il Milan segue da tempi non sospetti: Florian Thauvin su tutti, ma c’è anche un altro giocatore nel mirino, protagonista di recente nell’eliminazione della Juve proprio dalla Champions.

Leggi anche:

Otavio vicino al rinnovo col Porto

Otávio Edmilson da Silva Monteiro è da diverso tempo un obiettivo del Milan. Il trequartista del Porto si è ben messo in mostra coi lusitani nel corso delle sue quattro stagioni portoghesi. In questa stagione lo abbiamo ammirato in Champions League, anche contro la Juve di recent, appunto.

Un giocatore talentuoso e seguito da molti club europei, soprattutto per la situazione contrattuale che si ritrova. Un’occasione imperdibile per un ragazzo con le sue doti tecniche. Tuttavia, nella giornata di ieri, il presidente del Porto Pinto Da Costa ha annunciato in una intervista a Porto Canal novità importanti sul possibile rinnovo del giocatore.

Il presidente dei lusitani ha dichiarato: “In queste ore stiamo parlando coi rappresentati di Otavio per il prolungamento del suo contratto col nostro club. Siamo vicini a un accordo, vanno limati soltanto alcuni contratti. Situazione simile a quella di Mariga, dove attendiamo i suoi procuratori”.

Una “doccia fredda” per i dirigenti di via Aldo Rossi che potrebbero scegliere di virare su altri obiettivi o forzare la trattativa col giocatore brasiliano ma di passaporto portoghese.