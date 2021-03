Champions League, le squadre qualificate ai quarti di finale

Sono terminati, con i due match in programma stasera, gli ottavi di finale di Champions League. La lista delle migliori 8 d’Europa che accedono ai quarti

Con Bayern Monaco-Lazio e Chelsea-Atl. Madrid, si chiudono gli ottavi di finale di Champions League. Il Bayern, che aveva già messo in cassaforte il passaggio del turno con un pesante 4-1 all’andata, vince anche il ritorno imponendosi per 2-1 contro i biancocelesti. Discorso diverso per Chelsea e Atletico Madrid, che all’andata era finita 1-0 per i blues. Gli inglesi passano il turno vincendo anche nella partita di ritorno. Nonostante partissero da sfavoriti, vincono in casa in superiorità numerica, per 2-0, con gol di Ziyech ed Emerson.

Dopo le due partite di ieri dunque, che hanno visto il passaggio del turno di Real Madrid e Manchester City, si aggiungono alle pretendenti per il titolo anche il Chelsea e il Bayern Monaco.

Le otto squadre che si contenderanno la Champions e che passano ai quarti di finale sono dunque:

Chelsea (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Porto (Portogallo)

Real Madrid (Spagna)

Ottavi di finale amarissimi per le squadre italiane, che devono già dire addio alla coppa dalle grandi orecchie al primo turno a eliminazione diretta. Se per Atalanta, impegnata contro il Real Madrid, e Lazio, contro il Bayern Monaco, il passaggio era quasi un miraggio, lo stesso non si può dire per la Juventus, uscita contro pronostico contro un ottimo Porto. Un risultato veramente deludente, che ridimensiona forse una volta per tutte il livello del nostro calcio. Basti pensare all’Atalanta, che in Serie A surclassa dal punto di vista fisico ogni avversario, o la Juventus che da 9 anni domina incontrastata in Italia, per poi uscire contro squadre non di prima fascia come Lione e Porto.

In ogni caso, domani alle 12.00 a Nyon si terranno i sorteggi, che andranno a formare la griglia del tabellone anche delle semifinali. Le squadre partecipanti, Borussia, Liverpool, City, Porto, PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, si affronteranno senza nessun tipo di restrizione. Niente teste di serie o distinzioni di nazionalità a partire dai quarti. Inoltre con i sorteggi di domani, verrà deciso anche la squadra in casa nella finale del 29 maggio di Istanbul.