Inter, altro positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale

L’Inter ha annunciato ufficialmente che Samir Handanovic è positivo al Covid-19. Dopo Danilo D’Ambrosio è toccato anche al portiere sloveno.

Dopo Danilo D’Ambrosio, altro giocatore positivo al Covid-19 nell’Inter. Oggi il club nerazzurro ha emesso un comunicato ufficiale riguardante la positività al coronavirus di Samir Handanovic:

«FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione».

L’estremo difensore sloveno verrà sostituito da uno tra Ionut Radu e Daniele Padelli tra i pali. Antonio Conte dovrà decidere a quale dei due portieri affidarsi nelle prossime partite della squadra nerazzurra.