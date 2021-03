Solskjaer: “Domani partiremo forte. Dalot? Pronti a riaccoglierlo”

Le parole di Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa prima della partenza del Manchester United verso Milano.

Prima della partenza in direzione Milano, anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto in conferenza stampa pre-partita.

Il manager del Manchester United ha parlato di molti argomenti, in particolare dei calciatori recuperati per la gara contro il Milan e dei temi della sfida di Europa League.

Come per quanto riguarda Stefano Pioli, anche Solskjaer potrà contare su una rosa più completa rispetto al match d’andata. Lo United dovrà fare la gara a San Siro, visto che si parte dall’1-1 di Old Trafford che, inizialmente, può favorire i rossoneri.

Leggi anche:

Solskjaer svela: “Cavani e Van de Beek possono giocare”

Si parte proprio parlando del report infortunati: “Martial non è disponibile per domani. Gli altri vanno valutati, alcuni possono giocare altri hanno una forma peggiore. Van de Beek e Cavani si sono allenati bene, hanno spinto molto. Speriamo stiano bene per poterli schierare”.

Per Solskjaer è la prima volta a San Siro: “Ho giocato solo un’amichevole in questo stadio, da attaccante. E’ uno stadio fantastico, storico. Peccato che giocheremo in un’atmosfera diversa, ma in questi ambienti ti viene naturale impegnarti. Stasera prenderemo confidenza con il campo”.

Interessanti le considerazioni su Dalot, terzino del Milan ma di proprietà Manchester: “Ha un futuro allo United. Sono contento per lui, perché finalmente è riuscito ad esprimersi senza problemi fisici. Da noi spesso era infortunato, quest’anno invece ha giocato in un grande club, in un grande campionato, rendendosi sempre disponibile. Puntiamo su di lui, non vediamo l’ora di riaccoglierlo qui”.

Infine su cosa si aspetta rispetto all’andata: “Sette giorni fa è stata difficile, il Milan è una squadra che ha qualità, ma allo stesso tempo anche equilibrio e forza fisica. Noi siamo a nostro agio in trasferta, sappiamo che dovremo giocare al massimo e segnare almeno un gol. L’importante sarà partire forte per indirizzare la qualificazione”.