Calciomercato Milan, l’obiettivo si allontana: confermata l’offerta di rinnovo

Otavio, trequartista del Porto, è in scadenza contrattuale nella prossima stagione è il suo futuro è vicino a essere definito.

Malgrado la stagione sia appena entrata nel vivo, il Milan non perde di vista il mercato in vista della prossima stagione. Il club di via Aldo Rossi sta vagliando diverse soluzioni per tutti i ruoli dell’attacco al fine di aumentare le frecce all’arco di Stefano Pioli.

Oltre al vice Ibrahimovic, che appare prossimo al rinnovo, la grande questione nelle scrivanie di Casa Milan è quella che riguarda il trequartista. Hakan Calhanoglu sta trattando il rinnovo, seppure il calciatore si è mosso in prima persona per il prolungamento, mentre Brahim Diaz Tornerà al Real Madrid.

In vista di queste situazioni complesse, il Diavolo sta trattando trequartisti estrosi e con caratteristiche diverse al fine di dare all’allenatore del Milan più soluzioni possibili. Tra i nomi in lizza ci sono quelli di Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia e Otavio del Porto.

I rossoneri vogliono garantire ai calciatori oltre a un lauto ingaggio anche la possibilità di entrare in Champions League, grande obiettivo stagionale del club di via Aldo Rossi.

Leggi anche:

Otavio, l’offerta del Porto

Uno dei nomi più interessanti per Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Otavio del Porto. Il calciatore brasiliano ma di passaporto portoghese è in scadenza di contratto coi lusitani ma al momento appare vicino al rinnovo.

Stando al giornalista di SportItalia Gianluigi Longari il Porto avrebbe offerto al calciatore una cifra maggiore rispetto a quella offerta dai rossoneri e che il calciatore sembrerebbe essere disposto ad accettare.

A tal riguardo si era anche espresso il presidente dei bianco blu che aveva sottolineato come per il prolungamento dell’accordo mancassero soltanto i dettagli.

Una notizia che porterà il Milan a virare su altri prospetti per rinforzare la propria trequarti.