Solskjaer: “Battuto un grande Milan. C’era un rigore per noi”

Solskjaer soddisfatto di essere andato avanti in Europa League dopo Milan-Manchester United 0-1. Reclama anche un calcio di rigore, pur rendendo merito ai rossoneri.

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Manchester United 0-1 di Europa League. L’allenatore norvegese può festeggiare il passaggio ai Quarti della competizione.

Queste le sue prime dichiarazioni nel post-partita di San Siro: «Fantastico riavere Pogba con noi, sappiamo quanto sia bravo e ci è mancato per due mesi per infortunio. Ha avuto un impatto enorme oggi».

Il tecnico dei Red Devils commenta l’andamento della gara affermando che c’era anche un calcio di rigore per la sua squadra: «Abbiamo cominciato molto bene nei 15-20 minuti, abbiamo giocato bene e c’era anche un rigore per noi. Poi loro hanno preso il sopravvento e abbiamo giocato con troppe palle dirette, abbiamo preso troppi rischi. Il Milan è un’ottima squadra, un club fantastico. Sono serviti dei cambiamenti e Pogba ha fatto la differenza».

Solskjaer non nega il fatto di voler vincere l’Europa League 2020/2021: «Sì, vogliamo vincere il trofeo. L’anno scorso abbiamo perso in semifinale ed è stato un colpo duro, volevamo vincere. Ovviamente non è facile. Ora abbiamo sconfitto una delle squadre migliori, siamo soddisfatti».