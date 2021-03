Clamoroso in Liga! Siviglia salvato dal gol del portiere al 95′ – VIDEO

Un gol del portiere Bono a tempo scaduto ha salvato il Siviglia dal ko ieri sera. La rete è arrivata con un bel sinistro.

Davvero clamoroso quello che è successo ieri sera, nell’anticipo della 27.a giornata della Liga spagnola.

Il Siviglia ha pareggiato sul campo del Valladolid, ma con enormi difficoltà. La squadra allenata da Julen Lopetegui ha infatti raggiunto il pari soltanto al 95′ minuto.

Ma la cosa sorprendente è che a segnare è stato il portiere. Il marocchino Bono ha realizzato la rete dell’1-1 finale a tempo scaduto con un bel sinistro piazzato.

Nell’anticipo del sabato gli andalusi stavano perdendo una gara molto sfortunata allo stadio Zorilla.

Il Siviglia, in piena lotta per la zona Champions League, era andato sotto nel primo tempo per via del calcio di rigore trasformato da Orellana.

Il Valladolid sembrava in controllo del match, così da portare a casa tre punti preziosi per la lotta alla salvezza. Ma nel finale è successo l’impensabile.

Nell’ultimo assalto all’area dei bianco-viola, il Siviglia ha mandato in area anche il portiere Bono, per sfruttare i suoi centimetri.

La mischia scaturita da un calcio d’angolo ha visto la difesa del Valladolid soccombere. Il pallone, dopo essere circolato in area senza soluzione di continuità, è finito sul piede mancino di Bono che da bomber navigato lo ha scaraventato in rete.

Esultanza pazza per il numero uno marocchino del Siviglia, con tanto di maglia tolta ed inseguimento dei propri compagni, per esultare al primo clamoroso gol in carriera dell’estremo difensore classe ’91.

I gol su azione dei portieri nel calcio professionistico sono cosa molto rara. Lo sa bene il Milan, che nel 2017 ha subito la stessa sorte toccata ieri al Valladolid: in casa del Benevento una rete di testa del portiere Brignoli fermò i rossoneri sul 2-2 a pochi secondi dal fischio finale.