Fiorentina-Milan 2-3, prima vittoria in rimonta quest’anno

Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina e guadagna tre punti pesanti. Mai aveva trovato la vittoria da situazione di svantaggio.

Una vittoria preziosa quella di oggi per il Milan. Sia a livello di morale, dopo le recenti sconfitte pesanti tra campionato e coppa, sia per la classifica.

I rossoneri col 3-2 di Firenze allontanano lo spettro di Juventus e Atalanta, mantenendo saldo il secondo posto. E per il momento avvicinano nuovamente pure l’Inter capolista.

Un bel segnale per Stefano Pioli è stata la reazione dei suoi nel secondo tempo. Dopo il 2-1 segnato da Ribery, il Milan si è ricompattato ed è riuscito a ribaltare il risultato.

Leggi anche:

Milan, successo in rimonta: l’ultima volta in A a luglio 2020

Prima vittoria in questo campionato per il Milan dunque arrivata grazie ad una rimonta, partendo da una situazione di svantaggio.

In realtà in questa folle domenica, i rossoneri erano andati avanti per primi, con la rete di Ibrahimovic, per poi essere raggiunti e superati dalla Fiorentina con Pulgar e Ribery.

Ma negli ultimi 35-40 minuti la squadra di Pioli ha trovato il forcing giusto. Prima Brahim Diaz, poi Calhanoglu (bestia nera dei viola) hanno ribaltato definitivamente il punteggio.

Come detto è la prima volta nella Serie A 2020-2021 che il Milan vince con un ribaltone. In precedenza aveva rimontato due reti nelle gare contro Verona e Parma, ma fermandosi solo sul 2-2 finale.

L’ultimo successo in A arrivato in questo modo risale al 15 luglio 2020: Milan-Parma 3-1, con la squadra ospite che aveva spaventato il Diavolo con il gol iniziale di Kurtic, per poi cadere in rimonta sotto i colpi di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu.

In Europa League quest’anno il Milan però ha vinto già due gare partendo da situazioni di svantaggio. La prima nei preliminari contro il Bodo/Glimt per 3-2 (vantaggio iniziale di Junker) e nel girone con il Celtic Glasgow per 4-2 (scozzesi avanti 2-0 nel primo tempo).