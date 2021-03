Serie A, Highlights Fiorentina-Milan: gol e azioni salienti | Video

Fiorentina-Milan, gli highlights del match delle 18.00 della 28ª giornata di Serie A disputato domenica 21 marzo

Una classica delle Serie A va in scena al Franchi di Firenze, Fiorentina e Milan si affrontano per la gara pomeridiana delle 18.00. Il Milan cerca il riscatto dopo l’eliminazione contro il Manchester, mentre la Viola viene dalla vittoria schiacciante contro il Benevento per 1-4.

Partono bene i padroni di casa, con un colpo di testa di Caceres al 4′‘ su corner, salva Tomori sulla linea. E’ il Milan però a colpire al minuto 8, con il solito Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese parte al limite del fuorigioco, su un perfetto lancio di Kjaer, e mette dentro il gol dello 0-1. Ma il vantaggio del Milan dura appena 10 minuti, Pulgar sorprende infatti Donnarumma su punizione al 17”, da posizione defilata, per l’1-1 viola.

Una traversa per parte intorno alla mezz’ora. La Fiorentina con un colpo di tacco splendido di Pezzella, mentre il Milan ancora con Zlatan che a tu per tu con Dragowski prova lo scavetto, ma alza troppo il pallone. Il primo tempo finisce dunque sul risultato di 1-1, partita equilibrata e ricca di emozioni.

Leggi anche:

Fiorentina-Milan, il secondo tempo

Gli uomini di Prandelli iniziano la seconda frazione più convinti e la ribaltano al 50”. Vlahovic fa sponda in area per Ribery, che incontrastato mette dentro di sinistro il pallone del 2-1. Ma il 2-2 del Milan arriva pochi minuti dopo, esattamente al 56”, Sponda su corner di Kjaer, per il tap-in vincente di Brahim Diaz.

PER IL VIDEO CON I GOL DI FIORENTINA-MILAN | CLICCA QUI

Il Milan dopo il pari prende campo, e prova a fare la partita. Dentro Bennacer e Castillejo, che cambiano volto ai rossoneri. Soprattutto l’algerino entra bene e il Milan si fa pericoloso con Theo, innescato da Brahim Diaz. Il laterale francese spizzica il pallone di punta in area, ma non inquadra lo specchio.

E ancora i rossoneri rimettono la testa avanti al 73”. Dopo essere stati in svantaggio per 2-1 infatti, il Milan la ribalta ancora con Calhanoglu che segna il suo terzo gol in 4 partite all’Artemio Franchi. Tomori accorcia fortissimo in avanti su un pallone vagante, Kessie riceve e tocca per il turco, che ti prima infila Terracciano per il 3-2.

La Fiorentina prova a buttarsi avanti schierando Callejon e Koumè, ma non riesce a creare palle gol. Non succede nulla fino al fischio finale, il Milan porta a casa una meritata e preziosissima vittoria.