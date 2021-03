Calhanoglu, gol e assist in Turchia-Olanda: esulta come Bresciano | Video

Assist e gol per Calhanoglu oggi in Turchia-Olanda, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Esultanza alla Mark Bresciano

Hakan Calhanoglu è sulla strada per un ritorno ad alti livelli. Dal rientro dalla posivitià al Covid, ormai più di un mese fa, il centrocampista è apparso meno brillante e fuori dal gioco. Nelle ultime partite prima della sosta, però, ha dato segnali di ripresa. Il gol contro la Fiorentina, decisivo per la vittoria di finale, potrebbe esser stato lo spartiacque per chiudere in bellezza questa stagione. Un’ulteriore conferma di questo cambio di passo è arrivato oggi nella prima partita con la Nazionale, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: in Turchia–Olanda, finita 4-2, è stato fondamentale per la sua squadra con un gol e un assist.

A sbloccare il risultato è Burak Yilmaz con una conclusione deviata in rete da Matthijs de Ligt, il difensore della Juve. Lo stesso centravanti del Lille, che ha affrontato due volte il Milan quest’anno in Europa League, ha trovato anche il 2-0 prima della fine del primo tempo su rigore.

Nella ripresa l’Olanda sembra più viva, ma c’è il 3-0 della Turchia e la firma è proprio di Calhanoglu: il centrocampista del Milan, da fuori area, trova la parabola vincente per superare il portiere. Esulta poi come faceva Mark Bresciano, il centrocampista australiano ex Palermo: è rimasto fermo immobile, a testa bassa, imitando quindi una statua prima di essere travolto dall’abbraccio dei compagni. Un po’ a sorpresa l’Olanda riapre la partita con Klaassen prima e De Jong poi, ma ancora Yilmaz la chiude ancora e porta il risultato sul definitivo 4-2.

