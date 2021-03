Calhanoglu in campo in Turchia-Olanda, dove vederla in diretta tv gratis

Hakan Calhanoglu in campo in Turchia-Olanda, match che inaugura il programma dei match di Qualificazione ai Mondiali 2022. Sarà possibile vedere la partita in tv e in streaming anche in Italia

Sono 14 i calciatori del Milan convocati per le partite delle Nazionali a fine marzo. Tra questi spicca Hakan Calhanoglu. Il numero 10 rossonero, dopo il gol decisivo in Fiorentina-Milan, si è aggregato ai compagni della nazionale turca, impegnata nei primi tre match di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 che si disputeranno il prossimo anno tra novembre e dicembre.

Sarà proprio la Turchia ad inaugurare l’intero programma delle Qualificazioni UEFA con il match contro l’Olanda in programma a Istanbul, allo stadio Ataturk, alle ore 18 di mercoledì 24 marzo. Un confronto già decisivo nel gruppo G nel quale le due compagini contenderanno il primo posto qualificazione e il secondo valido per gli spareggi alla Norvegia di Haaland e Hauge, impegnata al debutto nella facile trasferta di Gibilterra.

Un match che si prospetta decisamente probante per i turchi di Gunes (senza Demiral infortunato) che puntano proprio su Calhanoglu per provare a superare un’Olanda molto competitiva che annovera in squadra, tra gli altri, De Ligt, De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Depay e gli emergenti Gravenberch e Malen con Van Dijk infortunato e probabilmente assente anche gli Europei.

Leggi anche

Turchia-Olanda in diretta tv e streaming

I tifosi del Milan ( e non solo) possono vedere Turchia-Olanda in diretta tv e in streaming anche in Italia. Mediaset, infatti, ha acquistato i diritti tv delle Qualificazioni a Qatar 2022 e trasmetterà una selezione di match per turno, a partire da marzo, su Canale 20, emittente visibile sul Digitale Terrestre, Tivùsat e decoder Sky alla posizione 151.

Turchia-Olanda sarà il primo match ad essere trasmesso su Canale 20 insieme a Francia-Ucraina, in programma anch’esso mercoledì 24 marzo alle 20.45. Nei prossimi giorni, da sabato, su Canale 20 sarà possibile vedere Albania-Inghilterra, Serbia-Portogallo, Belgio-Bielorussia e Armenia-Romania.

Chi non riceve Canale 20 sul DTT può vedere Turchia-Olanda e le altre partite in streaming sul sito-app Mediaset Play disponibile su pc e dispositivi mobili. Per vedere a Canale 20 basta selezionare l’emittente dall’apposito menù ed accedere al palinsesto in diretta.