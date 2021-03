Milan, convocati in Nazionale: tutti i match per i rossoneri a fine marzo

Dopo la vittoria con la Fiorentina, Milanello si svuota. Sono 14 i calciatori rossoneri impegnati con le Nazionali tra fine marzo e inizio aprile

Saranno dieci giorni con poche presenze a Milanello svuotato dalle partenze di 14 rossoneri impegnati con le rispettive nazionali tra Qualificazioni ai Mondiali 2022, all’Europeo Under 21, alla Coppa d’Africa oltre a qualche amichevole.

Con Pioli restano solo 6 calciatori disponibili ovvero Tatarusanu, Antonio Donnarumma, Tomori, Meité, Castillejo e Theo Hernandez. A questi si affiancheranno gli infortunati Mandzukic, Romagnoli, Calabria, Maldini, Rebic e Leao. che approfitteranno dei 14 giorni di sosta per provare a recuperare in vista del ritorno campo, in Serie A, previsto sabato 3 aprile, alla vigilia di Pasqua contro la Sampdoria a San Siro alle 12.30.

Sia Rebic che Leao, convocati dalla Croazia e dal Portogallo Under 21, sono rimasti a Milanello per proseguire le cure rispettivamente dalla contusione all’anca e dalla lesione muscolare, quest’ultima rimediata dall’attaccante portoghese contro il Napoli.

Milan, gli impegni dei rossoneri con le Nazionali

Di seguito, in dettaglio, i match che attendono i rossoneri dal 24 al 31 marzo.

Donnarumma

Italia-Nord Irlanda

Bulgaria-Italia

Lituania-Italia

Sandro Tonali e Matteo Gabbia con l’Under 21

Repubblica Ceca-Italia

Spagna-Italia

Italia-Slovenia

Simon Kjaer

Israele-Danimarca

Danimarca-Moldavia

Austria-Danimarca

Zlatan Ibrahimovic

Svezia-Georgia

Kosovo-Svezia

Svezia-Estonia (amichevole)

Hakan Calhanoglu

Turchia-Olanda

Norvegia-Turchia

Turchia-Lettonia

Rade Krunic

Finlandia-Bosnia

Bosnia-Costa Rica (amichevole)

Bosnia-Francia

Jens Petter Hauge

Gibilterra-Norvegia

Norvegia-Turchia

Montenegro-Norvegia

Alexis Saelemaekers

Belgio-Galles

Repubblica Ceca-Belgio

Belgio-Bielorussia

Brahim Diaz con l’Under 21

Slovenia-Spagna

Spagna-Italia

Spagna-Repubblica Ceca

Diogo Dalot con l’Under 21

Portogallo-Croazia

Portogallo-Inghilterra

Svizzera-Portogallo

Ismael Bennacer

Zambia-Algeria

Algeria-Botswana

Franck Kessie

Niger-Costa d’Avorio

Costa d’Avorio-Etiopia

Pierre Kalulu con l’Under 21

Francia-Danimarca

Russia-Francia

Islanda-Francia

Non mancano match in cui alcuni tra i rossoneri convocati saranno avversari in campo. Gabbia e Tonali sfideranno Diaz in Italia-Spagna Under 21, match già decisivo per la qualificazione alla fase finale. Calhanoglu, invece, incrocerà Hauge in Norvegia-Turchia. Vedremo se l’attaccante scandinavo, protagonista di un’ottima prima parte di stagione, riuscirà a partire titolare per la prima volta nella nazionale maggiore. Davanti con Haaland e Soerloth, la concorrenza non manca.