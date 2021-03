Calciomercato Milan, ora è anche ufficiale: Simakan al Lipsia

Ufficiale il trasferimento dell’ex obiettivo del Milan al Lipsia: l’affare con lo Strasburgo è stato chiuso in giornata.

Una notizia che era nell’aria da tempo e che è divenuta ufficiale soltanto oggi, anche se riguarda la prossima sessione di calciomercato estivo.

Mohamed Simakan è un nuovo difensore del Red Bull Lipsia. La società tedesca, tramite il proprio sito web ufficiale, ha annunciato l’ingaggio del centrale francese.

Simakan, come pubblicato nel comunicato ufficiale odierno, ha firmato un contratto che lo legherà al Lipsia fino al giugno 2026 ed indosserà la maglia numero 2. Il trasferimento si concretizzerà a tutti gli effetti dal primo luglio prossimo.

Quando Simakan era ad un passo dal Milan

Ennesimo scippo dunque da parte del Lipsia al Milan, che come è noto ha seguito per diversi mesi il profilo di Simakan.

Il centrale non ha però lasciato lo Strasburgo nelle due precedenti sessioni di mercato, durante le quali i rossoneri hanno pressato i francesi per portare il ventenne a Milanello.

Il Milan è stato vicino ad ingaggiare Simakan sia a settembre 2020, quando addirittura inviò un elicottero per eventualmente portare il calciatore dall’Alsazia a Milano. Sia successivamente nell’ultima sessione invernale, ma l’infortunio al ginocchio del difensore ha frenato le trattative.

In questo marasma si è inserito il Lipsia, club sempre attento alla cattura dei migliori giovani talenti internazionali. Simakan è stato scelto per sostituire il leader difensivo Dayot Upamecano, che ha già firmato per il Bayern Monaco.

Non noti i costi dell’operazione, ma viste le richieste recenti dello Strasburgo il cartellino di Simakan dovrebbe essere costato tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Il Milan a gennaio si è consolato prendendo l’ottimo Fikayo Tomori dal Chelsea, calciatore per il quale i tifosi già stravedono e chiedono il riscatto a titolo definitivo.