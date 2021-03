Danimarca, Kjaer titolare e capitano nel 2-0 su Israele

Il difensore del Milan Simon Kjaer ha rappresentato da leader la sua Nazionale nella gara disputata quest’oggi a Tel Aviv.

Tanti i calciatori del Milan che in questi giorni sono impegnati con le proprie selezioni nazionali, in particolare nelle prime gare di qualificazione al Mondiale 2022.

Oggi pomeriggio è scesa in campo la Danimarca, ospite di Israele per la prima giornata del gruppo F.

Il rossonero Simon Kjaer ha giocato l’intero match di Tel Aviv, come leader della difesa danese e indossando anche la fascia di capitano. 90 minuti molto positivi quelli dell’ex Atalanta, schierato al centro della linea arretrata al fianco di Andreas Christensen.

Per la cronaca la gara allo stadio Bloomfield è terminato 2-0 per la Danimarca. Scandinavi decisamente superiori e vittoriosi con una rete per tempo.

Il vantaggio è stato realizzato da Martin Braithwaite, punta del Barcellona, mentre nella ripresa ha chiuso le ostilità il raddoppio di Jon Older Wind del Copenaghen.

In campo per 90′ anche l’interista Christian Eriksen. I danesi di Kjaer sono attesi domenica alla prossima gara, in casa contro la Moldavia.