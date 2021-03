Lazio, morto il giovane Daniel Guerini: il cordoglio del Milan

Il 19enne Daniel Guerini è scomparso in seguito a un incidente d’auto. Militava nella Primavera della Lazio. Il Milan ha pubblicato un messaggio sui social.

Nella serata di ieri è arrivata una tragica notizia: è morto Daniel Guerini, giocatore classe 1992 che militava nella Primavera della Lazio. La scomparsa è avvenuta in seguito a un incidente d’auto.

Il tutto è avvenuto verso le ore 20:00 in via Palmiro Togliatti a Roma. Altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti nell’impatto tra la loro Smart For Four e una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni. Carabinieri e Polizia hanno avviato le indagini per capire come si sono svolti i fatti.

Lutto in casa laziale per il decesso di un giovane ragazzo molto promettente che in precedenza aveva anche indossato le maglie di Torino, Fiorentina e Spal. Il mondo del calcio in queste ore è vicino alla Lazio e alla famiglia di Daniel Guerini. Il Milan tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha reso pubblico il proprio cordoglio: «Riposa in pace, Daniel. Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla Lazio in questo momento difficile».