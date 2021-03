Serie A in America: accordo con la CBS fino al 2024

Accordo importantissimo tra la Lega Serie A e la CBS Sports per trasmettere le gare del campionato italiano negli Stati Uniti d’America.

Mentre la Lega Serie A in Italia è alle prese con l’annosa diaspora per i diritti TV, contesi tra Sky e Dazn, la situazione dei diritti di trasmissione all’estero ha una nuova e importante svolta. La CBS, colosso televisivo americano, si è aggiudicata l’esclusiva della trasmissione delle gare del nostro campionato fino al 2024.

L’accordo vede anche la trasmissione della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.

Leggi anche:

Accordi TV all’estero: la Serie A sarà trasmessa da CBS in USA

CBS Sport, attraverso il suo canale in streaming online Paramount+ trasmetterà le 380 gare della Serie e la selezione delle migliori partite della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Inoltre CBS trasmetterà le partite di punte del nostro campionato sul suo canale in diretta televisiva nazionale, offrendo agli appassionati del nostro calcio di non perdersi le migliori giocate del nostro campionato.

L’accordo, così come per i diritti TV per l’Italia, sarà valido dal 2021 al 2024 e ha portato il +30% delle entrate degli introiti dall’estero.