Premier League e Liga esultano: chiusa Mobdro, l’app di streaming illegale

Mobdro, la più grande piattaforma pirata di streaming al mondo è stata chiusa. Decisive le lotte di Liga e Premier League

Dopo due anni di lotta, la Premier League e la Liga hanno ottenuto la chiusura di Mobdro. Definita come la più grande app al mondo di streaming illegale, contava un giro d’affari da oltre 5 milioni di euro. Mobdro, negli anni, ha alimentato clandestinamente la visione di partite di calcio e non solo, a più di 100 milioni di utenti. La lega inglese e quella spagnola avevano iniziato la dura battaglia nel 2018, dato che Mobdro trasmetteva abusivamente i match dei principali campionati di calcio di tutta Europa. Le denunce fatte hanno condotto la polizia spagnola ad identificare server in Repubblica Ceca e diverse piattaforme a questi collegati in diversi territori tra Spagna e Portogallo.

L’operazione è stata condotta e portata a termine dall’Europol. La piattaforma di Mobdro, oltre a trasmettere abusivamente le partite senza possederne i diritti di visione, aveva permesso l’accesso anche a diversi cataloghi di contenuti televisivi proveniente da ogni parte del mondo: sopra tutti serie tv, film e canali per adulti che venivano trasmessi ad ogni ora e senza sosta.

Le parole di Kevin Plumb

Kevin Plumb, direttore dei servizi legali della Premier League ha così dichiarato sulla questione: “L’attività criminale di Mobdro è stata un furto di lunghissima durata e su larga scala. Questi raid hanno mostrato mostrano quanto noi e i nostri colleghi di Alliance for Creativity and Entertainment siamo impegnati ad agire contro la pirateria, indipendentemente dal luogo in cui viene esercitata. La protezione del nostro copyright è importante a livelli essenziali, sia per la Premier League che per i nostri partner, così come per la salute presente e futura di tutto il calcio inglese”.