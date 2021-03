Calciomercato Milan, dal primo acquisto a Mandzukic: il punto

Non solo rinnovi, il Milan guarda al calciomercato per rafforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Pellegatti non c’è alcun obbligo di rinnovo per Mandzukic. Il primo ‘acquisto’ sarà Tomori

Idee chiare in casa Milan. I rossoneri programmano già il prossimo calciomercato, oltre alla situazione legata ai rinnovi. Il club investirà molto del suo budget soprattutto in attacco. A fare il punto della situazione è stato Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube:

“Certamente arriverà un esterno destro, che sarà affiancato a Saelemaekers. Servirà l’alternativa a Calhanoglu, magari verrà rinnovato il prestito di Brahim o arriverà qualche altro profilo giovane. Non credo che il Milan spenderà 40 milioni per Vlahovic. Potrebbe esserci, invece, l’alternativa di Belotti, con delle cifre giuste visto che va in scadenza nel 2022″.

Per quanto riguarda gli altri ruoli non dovrebbero, esserci, invece, particolari investimenti. In difesa, il noto giornalista, dà per certo il riscatto di Tomori, con il club rossonero pronto a versare nelle casse del Chelsea poco più di 28 milioni di euro: “Tomori sarà il primo acquisto della stagione 2021/2022!“, afferma Pellegatti, che esclude poi l’arrivo di altri difensori.

Sugli esterni si darà fiducia a Kalulu e potrebbe rimanere Conti qualora non dovesse essere riscattato dal Parma. A centrocampo, con il riscatto di Tonali, la situazione è molto simile. Si punterà su Kessie, Tonali, Bennacer e Pobega, di ritorno dallo Spezia. Non è ancora da escludere il riscatto di Meite dal Torino.

Leggi anche:

Niente obbligo di riscatto per Mandzukic

Pellegatti ha, infine, fatto chiarezza anche su Mario Mandzukic. L’attaccante croato è la vera grande delusione di questa seconda parte di stagione. Il centravanti ex Juventus, preso per fare il vice Ibrahimovic, non è mai stato praticamente a disposizione di Stefano Pioli.

Si giocherà la permanenza al Milan in queste ultime settimane. Ad oggi appare complicato un sua permanenza. Il giornalista ha confermato che non c’è alcun obbligo da parte del club nel rinnovare il contratto di Mandzukic qualora dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il Milan ha un diritto di rinnovo che potrà far valere o meno: tutto chiaramente dipenderà dal contributo che riuscirà a dare l’ex Juventus in queste ultime partite.